С приходом весны вырос пассажиропоток в автобусах Петербурга

Автобусы Петербурга в марте перевезли на 700 тысяч человек больше, чем в феврале. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

По данным «Пассажиравтотранса», в марте зафиксирован рост пассажиропотока в общественном транспорте. Если в середине февраля было перевезено до 5,2 миллиона человек, то за прошедшую неделю эта цифра увеличилась до 5,9 миллиона.

Важно отметить, что объёмы перевозок до начала пандемии коронавируса на данный момент не восстановлены.