Россия остаётся без мебели: датская компания JYSK уходит с рынка

Датский мебельный ретейлер JYSK планирует окончательно уходить с российского рынка. Об этом сообщает издание ТАСС.

С началом спецоперации на территории Украины отечественный рынок обеднел. Многие зарубежные предприятия прекратили сотрудничество с Россией.

Так, датская компания JYSK приостановила свою работу ещё 3 марта. Сегодня стало известно, что все 13 мебельных магазинов будут окончательно закрыты. До этого будет проведена распродажа товаров.

Глава компании Ян Бёг заявил, что "в текущей ситуации руководство и собственники не видят альтернативы закрытию деятельности компании в России".

Также JYSK пообещал связаться с владельцами помещений, в которых на данный момент находятся мебельные магазины, "чтобы договориться о справедливом урегулировании в этих особых обстоятельствах".