Рябков выразил надежду на поиск компромисса со странами Европы по поставкам газа в рублях

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду на поиск компромисса со странами Европы по вопросу о переводе оплаты за поставки российского газа в рублях. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала RT.

«Нам необходимо найти компромиссное решение, я надеюсь, что именно так и произойдет в течение следующих нескольких дней», - заявил Рябков.

Ранее власти Болгарии и Великобритании выразили России решительный отказ платить за транзит энергоносителей в рублях. Представитель правительства Болгарии Лена Бориславова сослалась на то, что требования России нарушают действующее соглашение по поставкам газа, а министр Великобритании Квасило Квартенг «ясно дал понять», что страна не рассматривает такой возможности.

23 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого поручил правительству РФ, Центробанку и «Газпрому» заняться переводом оплаты за транзит российского газа в недружественные страны на рубли.