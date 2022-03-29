Новый проезд объединит улицу Есенина, проспект Художников и Северный проспект

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил проект планировки территории Выборгского района. Будет создан боковой проезд на Северном проспекте от улицы Есенина до проспекта Художников. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург"

Накануне прошло совещание правительства Петербурга, где было принято решение о создании бокового кармана, который появится справа по ходу движения в сторону проспекта Культуры. Такое изменение направлено на подключение территории от улицы Есенина до проспекта Художников к Северному проспекту.

«Развитие дорожной инфраструктуры идет не только в новостройках, но и в микрорайонах сложившейся застройки города. Снижение нагрузки на существующую сеть – все это работает на безопасность движения и комфортное передвижение по городу», – подметил губернатор Северной столицы.