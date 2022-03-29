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Петербуржцев предупредили, что штраф за безбилетный проезд вырастет в пять раз

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© Фото: Baltphoto

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В Северной столице увеличится штраф, предусмотренный за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь нарушители должны заплатить 2500 рублей.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», в городе с 1 апреля проведут ряд изменений, связанных с общественным транспортом. Так, автобусы будут работать без кондукторов.

Но чтобы по-прежнему контролировать оплату проезда пассажирами, в каждом салоне автобуса будут установлены камеры. Если нарушитель будет замечен, ему придется выплатить штраф, сумма которого увеличилась до 2500 тысяч рублей. Помимо этого, отслеживать безбилетников будут работающие на маршрутах контролёры.

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