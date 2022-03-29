В Колпино задержан мужчина, распыливший огнетушитель в салон автомобиля с детьми

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них распылил огнетушитель в салон автомобиля второго участника потасовки. В машине, помимо водителя находились дети. Сейчас подозреваемый задержан.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в воскресенье в одном из дворов Колпино 37-летний мужчина поссорился с пьяным прохожим. Тот, находясь в неадекватном состоянии, воспользовался огнетушителем для разрешения конфликта. Он распылил им в салон автомобиля своего оппонента.

Важно отметить, что там находились трое детей, которых в срочном порядке доставили в больницу из-за химического отравления. После оказания медицинской помощи их с отцом отпустили домой.

Через час после происшествия подозреваемого задержали. Оказалось, что огнетушитель он взял из соседнего магазина. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»