Петербуржцев предупредили о том, что водные экскурсии подорожают весной

Водные экскурсии по рекам и каналам начнутся уже с 8 апреля. Цена на них вырастет до 8%. Об этом сообщает издание «КП-Петербург».

В скором времени жители и гости Северной столицы смогут полюбоваться великолепной архитектурой города с воды. Как заявил генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов, уже 8 апреля планируется первый выход на экскурсионный маршрут. Также Юрий предупредил, что стоимость водных прогулок вырастет на 4-8%.

"Неватрип" уже заманивает любителей экскурсий на воде скидками. Ближайшая дата на которую можно купить билет - 16 апреля. Но компания сообщает, что демократичные цены продержатся недолго, стоимость речной прогулки вскоре тоже поднимется.