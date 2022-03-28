После отмены платы общественные туалеты в Петербурге стали популярнее

В Петербурге стали в пять раз чаще посещать бесплатные туалеты. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, что с 1 января этого года общественные туалеты, которые находятся в ведении предприятия, стали бесплатными. До этого их стоимость составляла 30 рублей. После отмены платы их посетили более одного миллиона человек. Особо популярны оказались туалеты в центральных районах города, особенно в Александровском саду.

Под обеспечением ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сейчас находятся 651 общественный туалет. При этом более 100 из них оборудованы для маломобильных групп населения.