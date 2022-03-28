В школах Петербурга поменяется цена завтраков и обедов

В петербургских школах с 1 апреля изменится цена завтраков и обедов. Стоимость питания, установленная с начала года, не покрывает расходы, которые выросли из-за подорожания продовольственных товаров. Так, стоимость завтра вырастет с 68 до 87 рублей, а обед с 119 до 131 рубля, а комплексный обед со 188 до 218 рублей.

Как сообщает пресс-служба Смольного, общий объем финансирования, предусмотренного для образовательных учреждений, в этом году составит около 6,27 миллиардов рублей. Из них 5,19 млрд от города, а 1,25 средства федеральной субсидии. В администрации Петербурга отметили, что в городе выстроена система мониторинга цен на продукты и соблюдения требований к качеству питания.