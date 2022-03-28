Изменены условия льготной ипотеки для российских жителей

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке до 12%. Также лимит кредитования составит 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.

В связи ростом ключевой ставки Центробанка до 20% правительством России было принято решение об изменении условий льготной ипотеки. Так, будет увеличена ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.

Максимальный размер кредита по поручению президента РФ не должен превышать 12 млн руб. в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградкой области. Для других регионов эта сумма составит 6 млн руб. Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2022 года.

Помимо этого, стало известно, что программы семейной, дальневосточной и сельской ипотеки останутся без изменений.