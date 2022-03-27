В воскресенье в Петербурге ожидается сильный ветер и небольшой минус

В Петербурге в воскресенье, 27 марта, установится облачная с прояснениями погода, а в первой половине дня горожан порадует солнце. Об этом сообщает Северо-Западный УГМС.

Ночью в городе прошел небольшой снег и слабая метель. Днем обойдется без сильных осадков. Ветер ожидается северный, северо-западный со скоростью от трех до семи метров в секунду, местами будут существенные порывы. Ночью температура воздуха опускалась до минус пяти градусов, а в течение дня столбик термометра будет около минус двух градусов. На дорогах обещают гололедицу. Атмосферное давление повысится и составит около 758 мм ртутного столба.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в воскресенье Петербург попадет между двумя циклонами - "Хельмой" и "Илоной".