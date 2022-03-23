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АО «ЛОЭСК» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НЕДОПУСТИМОСТИ САМОВОЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ОПОРАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

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© Фото: pixabay

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Незаконное размещение волоконно-оптических линий связи может привести к нарушению электроснабжения жилых массивов и социально значимых объектов.

Ежегодно в сетях компании фиксируется более 100 аварий, приводящих к нарушению электроснабжения потребителей, причиной которых является воздействия третьих лиц и сторонних организаций на сетевую инфраструктуру (порядка 15 % от общего количества аварий). Самовольный монтаж стороннего оборудования, как правило, препятствует проведению регламентированного технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, что также несет риски нормального функционирования энергосистемы. Также самовольное размещение ВОЛС на опорах ЛЭП, являющихся объектами повышенной опасности, создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, поскольку осуществляется без проектной документации и без учета технических параметров электрических сетей.Дополнительные элементы увеличивают механическую нагрузку на опоры, что может привести к их повреждениям и массовому отключению электроэнергии как жилых домов, так и социально значимых объектов (больницы, школы, детские сады, администрации МО, отделения полиции и т.д.).

В настоящее время выявляются многочисленные случаи незаконного размещения имущества (линии связи, рекламные конструкции, телекоммуникации, иное имущество) на электросетевых объектах, находящихся на балансе АО «ЛОЭСК». Такие размещения выполняются без согласования с компанией и без заключения соответствующего договора на оказание услуг.

Размещение имущества на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и невозможно без согласования с ТСО, владеющей такими объектами (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009).

Незаконное размещение имущества на электросетевых объектах компании ведется, вероятно, лицами не имеющими соответствующей квалификации и допусков по электробезопасности, в нарушение правил эксплуатации электрических сетей. Кроме этого, проведение подобных работ неквалифицированным персоналом без присутствия уполномоченного представителя сетевой компании может привести к несчастным случаем.

Одной из основных задач, стоящих перед АО «ЛОЭСК», является надежное и бесперебойное обеспечение электроснабжением всех потребителей. Недобросовестные действия лиц, незаконно устанавливающих оборудование на электросетевые объекты компании, напрямую влияют на надежное и безаварийное снабжение потребителей электроэнергией. Для выполнения обязательств перед потребителями АО «ЛОЭСК» инициирует системную работу по освобождению электросетевого имущества от незаконного установленного оборудования.

Отметим, что до начала работ по демонтажу АО «ЛОЭСК» заранее уведомляет собственника такого имущества, Администрацию муниципального образования и органы внутренних дел на соответствующей территории о предстоящих мероприятиях.

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