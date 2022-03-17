Проблему скандальных долгостроев в Парголово обещают решить в ближайшее время

Уже в следующем году в Петербурге собираются полностью решить проблему обманутых дольщиков. В начале марта губернатор города Александр Беглов докладывал о мерах поддержки дольщиков президенту России. По его словам, в 2020 году в Северной столице ввели 54 проблемных дома на 800 тысяч квадратных метров, а ключи от квартир получили 35 тысяч семей. Также близки к завершению долгострои скандально известной компании "Норманн", сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Владельцы квартир на Заречной улице ждут новоселья с 2016 года. Однако "Норманн" так и не смог достроить пять зданий на севере Парголово. Лишь прошлым летом ввели ЖК "Три апельсина", а также закончили два из четырх домов ЖК "На Заречной". В данный момент занимаются оставшимися зданиями.

"Монолитные работы по 25-этажному дому выполнены. Сейчас выполняются фасадные работы, кровельные работы, а также внутренние инженерные сети: электричество, вентиляция, водопровод, канализация и отопление. По двухподъездному дому выполнены монолитные работы до 17-го этажа", – заявил руководитель проекта строительной компании Александр Шапранов.

Власти Петербурга за помощь обманутым дольщикам предоставляет добросовестным компаниям компесационные участки. На эту схему впервые согласилась и эта компания. В итоге 25-этажный дом жилого комплекса «На Заречной» в эксплуатацию должны ввести в первом полугодии 2023 года.