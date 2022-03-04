Безработным бизнесменам рассказали о "пандемийной" помощи от Смольного на 20 млрд рублей

Стало известно, какую финансовую поддержку администрация Петербурга оказала местному бизнесу за два года пандемии коронавируса. За этот период объем помощи составил всего 20 млрд рублей, а городское правительство инициировало 4 пакета мер поддержки. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в рамках коллегии в управлении Федеральной налоговой службы по городу.

По его словам, "это было правильно" и иначе город не получил бы средства, которые сейчас есть в бюджете. Помощь осуществлялась через налоговые, имущественные и финансовые преференции для отраслей, в которых вводили ограничения.

Полные оптимизма заявления Беглова наверняка услышали бизнесмены и бывшие владельцы, а также множество работников, которые остались не при деле после закрытия в городе баров и ресторанов, до которых не доехала помощь. Как сообщает Neva.Today, только в 2020 году в Петербурге закрылись 480 кафе, баров и ресторанов. Еще как минимум 170 заведений не выдержали ограничений в трафике в прошлом году.

На январь 2022 года на местный бизнес пришелся, вероятно, самый сокрушительный удар. Тогда в городе ввели обязательные QR-коды, что еще больше привело к падению потока клиентов (по некоторым оценкам на 80%) и привело к новой волне закрытий. После этого в городе рестораторы объединились в QR-сопротивление. В их рестораны, несмотря на предписания властей, можно было зайти без цифрового кода. Участвующие в объединении предприниматели считали, что риск заразиться коронавирусом в ресторанах ниже, чем в метро в час пик, куда пускают без QR-кодов, а люди плотно стоят друг к другу.

Бизнесу удалось добиться послаблений от Беглова и с сегодняшнего дня, 4 марта, QR-коды не будут проверять. Однако это уже не компенсирует всех затрат, которые понесли бизнесмены, а о новых льготах или выплатах, которые помогли бы рестораторам вернуться к профессиональной жизни, Беглов и его команда молчат.