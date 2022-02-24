Член Общественной палаты России Григорьев заявил, что Россия больше не будет ограничиваться словами

Специалисты из Москвы прибыли в Петербург на экстренное заседание Экспертного клуба Петербурга. Они обсудили начавшуюся спецоперацию и оценили политические перспективы Северной столицы и России. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" при чьей поддержке проходит мероприятие.

В заседании принял участие председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его словам, участники совета внимательно следили за ситуацией на Украине и на Донбассе. Они считают, что в соседней стране произошел незаконной вооруженный переворот.

Григорьев заявил, что происходящее на Украине - важнейший момент для политической жизни страны и ее истории. Он отметил, что международные отношения меняются прямо сейчас. По его словам, теперь Россия не станет ограничиваться словами, а специальная операция полностью соответствует статье 51 части 7 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону. Также он уточнил, что можно предвидеть очередной, еще более серьезный вариант Крымского консенсуса.