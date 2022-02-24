Смольный рассматривает законопроект о сносе домов в центре Петербурга

В Петербурге рассматривают законопроект о разрешении сноса 17 зданий-памятников истории в центре Петербурга ради строительства Высокоскоростной магистрали и Большого Смоленского моста через Неву. Об этом стало известно от петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Данным законопроектом хотят снести навсегда девять старинных домов по адресам: Лиговский проспект, дом 50, литера З, дом 52, литеры А, Б, Д, Е, Ж, З, Л, и Транспортный переулок, дом 12, литера А.

Видимо в Смольном решили не утруждать себя вложением денег и реставрацией памятных зданий, большинство из которых находится в плачевном состоянии. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов стал главой группы по восстановлению объектов культурного наследия. Петербуржцы заметили в этом странное противоречие, градоначальник вместо того, чтобы заняться сохранением памятников истории, игнорирует их снос.

Горожане довольно часто критикуют Беглова и его команду из-за безразличия к историческим и культурным объектам в городе. В итоге, местные жители либо получают очередную порцию обещаний, либо вовсе радикальные меры в виде сноса. Похоже местным жителям только и остается смотреть на постепенное разрушение и исчезновение зданий с многолетней памятью.