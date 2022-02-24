Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев о спецоперации на Донбассе: цель – защита людей

Экспертный клуб Петербурга при поддержке телеканала «Санкт-Петербург» незамедлительно собрался на заседание, на которое прибыли эксперты-политологи из Москвы. Они обсудили политические перспективы России и Петербурга в том числе. Также прокомментировали начавшуюся спецоперацию на Донбассе.

По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, цель России – спасти людей, которые находятся на Донбассе. Он уточнил, что на протяжении восьми лет они живут в страхе.

Также он отметил, что россияне должны понимать, что народ Украины поставлен в тяжелейшую ситуации, ведь "действия "киевского режима" противоречат тому, чего на самом деле хочет народ Украины.

После двухмесячного перерыва эксперты клуба помимо Украины обсудили политические и экономические итоги 2021 года, а также развитие Петербурга.