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Журналисты предрекают Беглову «почетную ссылку» в Белоруссию

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© Фото: VI Форум регионов России и Беларуси. Фото: gov.spb.ru

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Губернатор Петербурга Александр Беглов в конце января 2022 года съездил с визитом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы поздравить того с Днем снятия блокады Ленинграда. Однако белорусский лидер мог и сам приехать в город на торжества, если бы только захотел. Поэтому визит Беглова в Минск выглядит скорее «смотринами»: руководству в Москве важно знать, куда отправить губернатора после отставки, полагает политический обозреватель Михаил Шевчук.

«Все-таки по каким-то чиновничьим протоколам неформальным, если человека убирают с какого-то места и при этом он там не очень сильно проворовался, то ему все-таки нужно тоже какое-то место предложить другое, приличное. Это место тоже надо подготовить. Это тоже непросто может быть и долго достаточно. Придумать, куда человека отправить», - сказал Шевчук в эфире «Эха Петербурга».

Журналист Сергей Ковальченко согласился с Шевчуком, отметив, что Беглову могут подбирать место рядом с Лукашенко.

«Ну, кстати, вот эта история с визитом в Белоруссию странным Беглова, когда, ну, фактически мы узнали какие-то подробности только потому, что их нам выдавала пресс-служба президента Лукашенко. <…> Ну вот причины для визита лучше не придумать. Правда? Если уж Лукашенко хотелось ехать, то он приехал как-то сам, поучаствовал в этих мероприятиях?» - задался вопросом Ковальченко.

По мнению Шевчука и Ковальченко, Беглову будет вполне комфортно на белорусском направлении, так как там не требуется хоть что-то делать. По данным Шевчука, слухи о том, что Беглову прочат «почетную ссылку» с посольской миссией в Минск или в структуры Союзного государства, ходят уже давно.

«Думаю, он бы там хорошо смотрелся. Практически ничего не надо делать. Ходишь и рассказываешь о том, как замечательно, конструктивно развиваются российско-белорусские отношения, ну два раза в год», - резюмировал Шевчук.

Журналисты и политологи неоднократно замечали, что Беглов неспособен быть управленцем Петербурга в истинном смысле этого понятия, так как просто не любит работать над реальными задачами по развитию города, и не может «перестроиться» с представительской функции.

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