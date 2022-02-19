Активистка Красавина рассказала о разрушении объекта культурного наследия на Малоохтинской набережной

Активистка движения «Охтинская дуга», градозащитница Татьяна Красавина рассказала о безразличии правительства Санкт-Петербурга к объектам культурного наследия.



Наша редакция связалась с Красавиной, чтобы выяснить ее мнение по поводу инцидента с обрушением фасада исторического здания «Красного треугольника». Активистка указала, что проживает в разрушающемся доме, который является объектом культурного наследия.



«Какой «Красный треугольник»?! У меня дом валится – объект культурного наследия, сталинский ампир на Малоохтинской набережной. Дом, в котором люди живут. И мы три года уже боремся с каким-то аппаратным монстром. И такая ситуация по всему центру Петербурга», — заявила Красавина.

Активистка сообщила, что ремонт подвала был назначен на 2038 года, хотя дом находится в аварийном состоянии. По словам женщины, администрация города присылает лишь «отписки».

«Администрация же нам пишет сладкие речи, что тут немного грязненько, тут немного мокренько, сейчас дворника пригласим. Какие дворники? Балка болтается. Арка, которая выходит к Неве, еле держится на этих проломанных балках. Мы сделали экспертизу дома, резюме – у нас лестничные марши на отрыв идут, через четыре года их уже не будет. В 2020 году мы подготовили и согласовали проектно-сметную документацию. Аварийный дом – это как тяжелобольной пациент. должна ехать реанимация. А они начали затягивать время», — пожаловалась градозащитница.

Красавина подчеркнула, что у нее на руках имеется реакция всех ответственных за это лиц и ведомств. Активистка добавила, что ей пришлось обращаться в жилищный комитет, ГУЖА, фонд капитального ремонта и администрацию. Помимо того, она написала письмо губернатору города Александру Беглову.

«Ответ один – нас не обнаружили в плане краткосрочного ремонта, поэтому ждите до 2025 года. Но в 2025 году мы останемся без лестниц и уже по веревкам подниматься в квартиры будем», — недоумевает Красавина.

Градозащитница возмущена реакцией властей на состояние ее дома, поскольку арки дома воспевал известный русский поэт Иосиф Бродский.

«Вот я снова в младенческих ларах. Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок». Квартал воспет великим поэтом и на его ремонт нужны деньги, а они обращаются к людям: «давайте скинемся по общему тарифу», — рассказала активистка.

Красавина указала, что жильцам аварийного дома все же удалось добиться решения проблемы с крышей, однако с большим трудом.

«Они там в кабинетах заняты? Они сидят и режут сметы на объектах культурного наследия. Представляете слепили смету на 12 миллионов. Сидели пыхтели всем городом: там все эти вице-губернаторы и Беглов писали, что все будет отлично, мы смету корректируем. Докорректировались, пригнали фирму однодневку, у которой одни долги по судам и ноль оборотных средств. Это фонд так проводит конкурс!» — возмущена активистка.

Не меньше претензий у Красавиной вызвали и рабочие в лице неквалифицированных иммигрантов. По ее мнению, администрация города «прожирает» бюджетные деньги и отправляет работать на столь важные реконструкции необученных строителей.

Как объяснила Красавина, вопрос с крышей удалось решить, но для этого пришлось собрать, как она выразилась, «борщовой набор». И вот его ингредиенты. Первый этап – это письма в жилищный комитет, ГУЖА, фонд капитального ремонта, депутатам, в прокуратуру, губернатору. Второй – обращение в администрацию президента. И третий – вынос проблемы на глаза общественности, то есть обязательное привлечение телеканалов. Это была настоящая бомбежка, признает она, только так удалось решить вопрос, иначе окончательно увязли бы в переписке с комитетами.

«У нас конторы ориентированы только на то, чтобы резать сметы до состояния полной неисполнимости капитального ремонта», — указала Красавина.

Градозащитница отмечает, что такая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге на всех объектах и подрядчики неоднократно высказывались об этом. Все дело в том, что Фонду капитального ремонта не хватает 100 миллиардов рублей, чтобы отремонтировать центр города.

«Сами депутаты написали, что объект всемирного наследия и его компоненты - исторический центр Петербурга - это его богатство и проклятье. Все думают, что ценностью является какая-то там позолота и прочее – нет. В предмете самого наследия сформулировано, что уникальность наследия, признанного мировым сообществом, заключается в объеме сохраненного плоского ландшафта центра, это гектары исторической застройки. У нас этот центр гигантских размеров. У нас туристических маршрутов сделано больше чем в Риме и Париже», — заявила градозащитница.

Красавина напомнила, что смета ремонта объекта культурного наследия при ее просчете умножается на четыре. Однако петербуржцы не могут платить в четыре раза больше за капитальный ремонт только потому, что живут в объекте культурного наследия. По мнению активистки, даже и этих средств не хватит в масштабе финансирования, которое реально требуется.

«Петербург стал декорацией для ряда крупных мероприятий, представляя лицо России на международном уровне. Так дайте денег для этой витрины. Должны быть субсидии из бюджета. Мы сейчас требуем от правительства Санкт-Петербурга, чтобы они помогали районам. А у города нет таких денег, поэтому он должен потребовать их от федерального центра – Петербург любимец России. Мы декорация для пафосных мероприятий», — указала активистка.

В заключение Красавина выразила уверенность, что правительство Петербурга должно требовать деньги у Москвы, однако власти продолжают «тушеваться» перед федеральным центром.

«Ну, как это Беглов потребует денег у Москвы?! Как же это будет выглядеть?! Зато петербургский избирком покупает ковер за 500 тысяч рублей», — подытожила градозащитница.

Напомним, в Петербурге резко выросло недовольство работой чиновников Смольного. Горожане жалуются на наплевательское отношение правительства и губернатора Александра Беглова к объектам культурного наследия из-за чего они продолжают разрушаться. Так, несколько дней назад произошло обрушение фасада здания «Красного треугольника», который является историческим памятником промышленности Петербурга. Множество градозащитников выразили уверенность, что такими темпами город попросту превратится в руины.