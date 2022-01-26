Шопинг-терапия от «Галамарта»: пледы, покрывала, постельное белье – за 1 рубль

В категории "Сезонный текстиль" обратите внимание на покрывала и пледы из серии «Мятный латте» от PROVANCE. Они невесомые, теплые и очень нежные на ощупь, изделия легко чистить и стирать. Можно выбрать один из трех нежных пастельных оттенков, идеально подходящих для спальни. Такие вещи всегда пригодятся и дома, и на даче: можно небрежно набросить плед на диван – и вот, у комнаты уже совсем другой вид.

Из этой же серии можно подобрать и скатерть на стол с водоотталкивающей пропиткой: плотная, красивая – идеальная база для сервировки праздничного и повседневного стола.

Акция распространяется и на комплекты постельного белья. Можно выбрать в разных размерах и цветах, плюс – это всегда отличный подарок, который совершенно точно придется «ко двору». А в «Галамарте» любой комплект можно будет взять всего за 1 рубль!

А также – большие махровые полотенца в ванную комнату, которые превосходно впитывают влагу и быстро сохнут, или мягкие и удобные подушки-сидушки. Незаменимы для всех, кто работает дома, да и в офис можно пару штук прихватить: сразу +100 к комфорту!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция действует 29 января 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт».