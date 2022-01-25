Дефицит бюджета Петербурга при Беглове идёт на рекорд 

Губернатор Александр Беглов похвастался ростом на четверть доходной части бюджета Петербурга в минувшем году.

Ориентируясь лишь на этот показатель, градоначальник сделал вывод, будто у экономики Северной столицы «есть хороший потенциал».

Только вот губернатору стоит учитывать и другие показатели. Бюджет на 2022 год дефицитный. Уже в этом году запланирован дефицит в 80,7 млрд рублей. Это максимальное значение за все годы руководства Петербургом командой Беглова. Как Смольный намерен компенсировать этот дефицит, градоначальник не уточнил.

Предвыборное обещание Беглова по бюджету в триллион рублей будет выполнено, но сперва в части расходов в 2023 году. И только потом в части доходов в 2024-м.

Не стоит забывать, что практически все инвестиционные проекты были созданы ещё при губернаторстве Валентины Матвиенко более десяти лет назад. В их числе и переезд «Газпрома» в Петербург, который фактически произошел при Беглове, но стал возможен только благодаря Валентине Ивановне.