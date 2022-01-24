Телеканал «ЛенТВ24» презентовал в Донецке фильм «Дети войны»

В кинотеатре "Звездочка" в Донецке показали фильм "Дети войны", снятый телеканалом "ЛенТВ24". О судьбах людей, живших в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, рассказали в преддверии полного освобождения города от фашистской блокады.

Журналисты провели параллель между ВОВ и той, которая развернулась на востоке Украины. Героями фильма стали люди, которых война преследует почти с самого рождения, а свою старость они вынуждены проживать в подвалах.

Блокадники, посетившие показ, поделились своими воспоминаниями о жизни в осажденном Ленинграде. Также посмотреть фильм пришли не только представители разных ведомств ДНР, но и юнармейцы и кадеты. Почетными гостями стали блокадники Ленинграда, которые сейчас живут в Донецке и переживают войну заново.