За позитивную песню о Петербурге Евгений Пригожин предложил молодым талантам 10 млн

Конкурс на лучшую позитивную песню о Петербурге объявил бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Конкорд" на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Пригожин ответил одному из петербургских изданий о том, что он как-будто бы оказывает информационное давление на губернатора города Александр Беглова. Предприниматель призвал оглянуться: в Петербурге на дорогах грязь и гололед, а дворы завалены мусором. Он отметил, что не занимается критикой губернатора и не собирается оправдываться. По его словам, "кому-то это удобно", ведь его также обвиняют во вмешательстве в американские выборы, проведении выборов в других странах, связывают с ним ЧВК "Вагнер", а также кучу "других грехов".

Кроме того, Пригожин подчеркнул, что его не интересует петербургская повестка. По его словам, к большинству изданий города он не имеет ни малейшего отношения.

«В конце концов я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город», — заявил бизнесмен.



Чтобы внести вклад в формирование позитивной повестки о городе, Евгений Пригожин объявил запуск конкурса для молодых авторов. Призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 рублей.