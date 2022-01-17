Бэк-вокалист Little Big спросил у Беглова, как передвигаться по Петербургу

Бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов показал ужасную обстановку в Петербурге на своей странице в социальной сети Instagram. Музыкант обратился с ироничным посланием к губернатору города Александру Беглову.

Живущий на Невском проспекте Лиссов поинтересовался, как ему, его жене со сломанной ногой и маленькому ребенку передвигаться по Северной столице. Он попросил оценить подписчиков шансы на безопасный выход из дома. Также он показал жену со сломанной ногой, которая в недоумении замерла перед покрытой наледью дороге. Женщина даже не стала пытаться пройти этот маршрут, который будет сложен даже для здорового человека.

Стоит отметить, что из-за некачественной уборки петербуржцы рискуют очень быстро потерять здоровье. Больницы города уже переполнены травмированными на мокром льду горожанами. За последние 24 часа только в травматологическое отделение Елизаветинской больницы поступили 85 человек. Чаще всего травмы получали из-за падения на льду. Также множество травмированных поступают и в другие больницы города. Несмотря на это, губернатор города Александр Беглов продолжает хвалить дорожников за уборку снега, а люди все также продолжают получать травмы из-за плохо убранных дорог и тротуаров.