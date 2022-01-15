Шнуров посвятил песню петербургским мусорным завалам

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вдохновился мусорными завалами, которые образовались в Петербурге в начале января благодаря "Невскому экологическому оператору". Новая сатирическая песня "Пока так" появился на Youtube-канале группы.

В клипе Шнуров и две вокалистки поют на фоне гор мусора, которые горожане наблюдали в каждом уголке города в первый месяц 2022 года.

"Надо ж так загадить город, не пройти чтоб ****** (никак)!" - огорченно вопрошает музыкант.

Также в песне встречается множество нецензурных слов, которые, вероятно, не раз повторяли про себя местные жители, наблюдая за скопление мусора, снега и наледи.

Вокалистки группы поют интересную фразу: "А бегловская лопатка, где и что она гребет?". Возможно, в песне намекается на то, что власти Петербурга тратят средства не на необходимые цели.

