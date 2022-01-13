В Петербурге обустроят 40 новых общественных пространств, пока старые ждут очереди

В 2022 году в Петербурге планируют благоустроить более 40 общественных пространств. Работы выполнят в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящий в национальный проект "Жилье и городская среда".

Смольный обещает заняться второй очередью парка Героев-Пожарных, садом Смольного собора, парком Авиаторов и Любашинским садом. Также правительство города собирается завершить долгожданное благоустройство набережной реки Смоленки.

Однако петербуржцы уже с сомнением отзываются на масштабные планы Смольного по реализации проектов благоустройства общественных пространств. Например, жители Петроградского района еще с 2019 года дожидаются благоустройства пустыря на Сытнинской улице, который находится прямо рядом со школой. Два года назад губернатор города Александр Беглов дал такое обещание, но работы там так и не начались.

После неисполненных обещаний горожане со скепсисом относятся к успеху кампании по благоустройству. Петербуржцы отмечают, что "пообещать - не значит сделать", ведь многие проекты не только не реализуются в срок, но и даже не тронуты начиная с 2019 года.