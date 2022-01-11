  • 11 Январь 2022
USD 12.01.2022 74.8355 -0.2960
USD ММВБ 16:25 74.8703  
EUR 12.01.2022 84.8784 -0.2531
EUR ММВБ 16:25 84.8781  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Названные ОНФ методы нелегальное экономии на школьном питании широко распространены в Петербурге

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Россельхознадзором проанализировал жалобы на школьное питание в 2021 году. Специалисты назвали семь способов незаконного обогащения за счет детского питания, которыми активно пользуются недобросовестные поставщики продовольствия. Почти все эти методы применяют пищекомбинаты в Петербурге.

Чаще всего занижается масса порций. В итоге дети получают не тот объем, который заявлен в меню. Например, комбинаты «Лимак-Нева» и «Артис-Детское питание», обслуживавшие школы Адмиралтейского района, урезали порции на 15-25%.

«По факту детям могут попросту не положить масло в кашу, «забыть» полить подливой котлету или отрезать помидор потоньше», — сообщил депутат Госдумы Антон Гетта.

Второе популярное нарушение — использование общих тарелок. Согласно нормативам, если ребенок не съел свою порцию, ее нужно утилизировать. Но некоторые комбинаты оставляют неразобранную еду другим школьникам, фактически пуская ее по второму кругу. В Петербурге этот незаконный метод применяет поставщик «Альфа-Провиант».

Третья схема — использование более дешевых продуктов. Ее можно выявить по снижению калорийности и полезных веществ в пище. Уже упоминавшийся комбинат «Артис-Детское питание» по такому принципу кормит школьников Колпинского района. В частности, как писали СМИ, поставщик занижает энергетическую ценность супов в школе №455.

Четвертый незаконный метод — замена продуктов фальсификатом. Комбинат «ТК Северная столица» использовал поддельное сливочное масло, в котором не оказалось жиров животного происхождения.
Пятое нарушение заключается в махинациях с документами — комбинаты покупают продукцию разного качества по одним накладным. Этим занимался петербургский комбинат «Серна», закупив несколько типов круп, многие из которых не соответствовали ГОСТ.

Шестой метод — переупаковка и повторное использование продуктов. Бывший сотрудник комбината «Артис-Детское питание» отмечал, что в лицее №378 из объедков делают котлеты.

Седьмая незаконная схема заключается в посещаемости учебных заведений. Согласно нормативам, школьники, отсутствующие долгое время по болезни и другим причинам, снимаются с довольствия. Но комбинаты не уведомляют об этом вышестоящие органы, получая деньги за отсутствующих. Это единственный незаконный метод, пока не часто применяемый в Петербурге, так как в крупных городах заявки отправляет школа, а не поставщик.

Комбинаты социального питания Петербурга постоянно нарушают существующие нормы и правила. По всей видимости, им всячески содействуют местные чиновники. Это подтверждают и проверки надзорных органов. В частности, Контрольно-счетная палата выявила, что петербургское Управление социального питания (УСП) в 2018-19 годах не передавало сведения о выявленных нарушениях в прокуратуру и Роспотребнадзор. По этой причине поставщики не несли наказания.

После проверки уволилась глава УСП Наталья Петрова. По данным СМИ, экс-чиновница связана с крупным комбинатом «Фирма Флоридан». Также в компании работали представители влиятельной семьи Захватовых, которым всячески содействует губернатор Александр Беглов.

На смену Петровой пришел Алексей Барабанщиков. Он начал улучшать качество питания, бороться с недобросовестными поставщиками и критиковать Смольный за бездействие. Однако после резонансного интервью Барабанщикова уволили и привлекли к уголовному расследованию.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram