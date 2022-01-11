Названные ОНФ методы нелегальное экономии на школьном питании широко распространены в Петербурге

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Россельхознадзором проанализировал жалобы на школьное питание в 2021 году. Специалисты назвали семь способов незаконного обогащения за счет детского питания, которыми активно пользуются недобросовестные поставщики продовольствия. Почти все эти методы применяют пищекомбинаты в Петербурге.

Чаще всего занижается масса порций. В итоге дети получают не тот объем, который заявлен в меню. Например, комбинаты «Лимак-Нева» и «Артис-Детское питание», обслуживавшие школы Адмиралтейского района, урезали порции на 15-25%.

«По факту детям могут попросту не положить масло в кашу, «забыть» полить подливой котлету или отрезать помидор потоньше», — сообщил депутат Госдумы Антон Гетта.

Второе популярное нарушение — использование общих тарелок. Согласно нормативам, если ребенок не съел свою порцию, ее нужно утилизировать. Но некоторые комбинаты оставляют неразобранную еду другим школьникам, фактически пуская ее по второму кругу. В Петербурге этот незаконный метод применяет поставщик «Альфа-Провиант».

Третья схема — использование более дешевых продуктов. Ее можно выявить по снижению калорийности и полезных веществ в пище. Уже упоминавшийся комбинат «Артис-Детское питание» по такому принципу кормит школьников Колпинского района. В частности, как писали СМИ, поставщик занижает энергетическую ценность супов в школе №455.

Четвертый незаконный метод — замена продуктов фальсификатом. Комбинат «ТК Северная столица» использовал поддельное сливочное масло, в котором не оказалось жиров животного происхождения.

Пятое нарушение заключается в махинациях с документами — комбинаты покупают продукцию разного качества по одним накладным. Этим занимался петербургский комбинат «Серна», закупив несколько типов круп, многие из которых не соответствовали ГОСТ.

Шестой метод — переупаковка и повторное использование продуктов. Бывший сотрудник комбината «Артис-Детское питание» отмечал, что в лицее №378 из объедков делают котлеты.

Седьмая незаконная схема заключается в посещаемости учебных заведений. Согласно нормативам, школьники, отсутствующие долгое время по болезни и другим причинам, снимаются с довольствия. Но комбинаты не уведомляют об этом вышестоящие органы, получая деньги за отсутствующих. Это единственный незаконный метод, пока не часто применяемый в Петербурге, так как в крупных городах заявки отправляет школа, а не поставщик.

Комбинаты социального питания Петербурга постоянно нарушают существующие нормы и правила. По всей видимости, им всячески содействуют местные чиновники. Это подтверждают и проверки надзорных органов. В частности, Контрольно-счетная палата выявила, что петербургское Управление социального питания (УСП) в 2018-19 годах не передавало сведения о выявленных нарушениях в прокуратуру и Роспотребнадзор. По этой причине поставщики не несли наказания.

После проверки уволилась глава УСП Наталья Петрова. По данным СМИ, экс-чиновница связана с крупным комбинатом «Фирма Флоридан». Также в компании работали представители влиятельной семьи Захватовых, которым всячески содействует губернатор Александр Беглов.

На смену Петровой пришел Алексей Барабанщиков. Он начал улучшать качество питания, бороться с недобросовестными поставщиками и критиковать Смольный за бездействие. Однако после резонансного интервью Барабанщикова уволили и привлекли к уголовному расследованию.