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Беглов заявил, что снегопады мешают отдыхать петербургским коммунальщикам

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Отдыху коммунальщиков в Петербурге мешают сильные снегопады, которые заметают город с конца ноября. Такое заявление сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов. 

Он отметил тяжелый труд петербуржцев, у которых не было длинных выходных и кто работал в новогоднюю ночь. Так, губернатор вспомнил об энергетиках, устраняющих аварии, врачей, которые борются с пандемией коронавируса, и коммунальщиков, которые пытаются бороться с сильными снегопадами. По словам Беглова, "не дает отдыхать" работникам коммунальных служб большое количество снега. Он уточнил, что с начала 2022 года с городских улиц вывезли более 360 тысяч кубометров снега, а с начала зимы около 1,63 млн кубометров снега.

Несмотря на то, что Беглов говорит о работе коммунальщиков без отдыха, петербуржцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега. Сейчас даже в центре Петербурга тротуары покрыты толстым слоем льда, в некоторых местах его высота более 5-8 сантиметров. Также горожане рассказывают в социальных сетях о том, что улицы просто превратились в каток. Сложнее всего ходить по подземным переходам, а местами покатые спуски стали настоящими ледовыми горками.

 

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