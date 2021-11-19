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Противник QR-кодов продал ресторанный бизнес в Петербурге

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© Фото: скриншот Facebook Александра Затуливетрова

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Бывший владелец ресторана "МыЖенаТы" хочет открыть свой бизнес в Кении.

В Петербурге у ресторана "МыЖенаТы" сменился владелец. Об этом его основатель Александр Затуливетров рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Теперь заведение принадлежит команде кофейни "Маленький Двойной", которая расположена на Кадетской линии Васильевского острова. Новые владельцы Элина и Сергей Лукьянович и Марина и Виктория Тихоновы в "МыЖенаТы" собираются продолжить кофейную историю. Сам Затуливетров отметил, что у прошлой команды "это получалось плохо".

Он не уточнил сумму сделки, но по его расчетам смогут окупить вложения всего за полтора года.

Напомним, что ранее Затуливетров протестовал против локдауна во время первой волны коронавируса. После этого он завил, что планирует продать ресторан "МыЖенаТы" и открыть свой бизнес в Кении, а в дальнейшем, возможно, стать и гражданином этой страны. 

 

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