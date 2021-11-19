Артисты Мариинского театра возродили традиции Павловских музыкальных сезонов

“Вокзал Озерки” неразрывно связан с Павловским музыкальным вокзалом. Культурный центр находится рядом с тем местом, где располагалась некогда утраченная культурная жемчужина Петербурга и одного из его знаменитейших пригородов. Несмотря на то, что “Вокзал Озерки” появился много позднее, его устроители ориентировались на традиции, заложенные мероприятиями в Павловске.

Концерт, прошедший на сцене культурного центра, стал ярким событием в жизни современного Петербурга и состоял из двух частей: в первой звучала музыка, во второй слушатели и артисты приняли участие в публичной дискуссии, где подняли тему сохранения исторических ценностей.

“Конечно, было бы здорово возродить традиции Павловского музыкального вокзала, как общедоступной концертной площадки, где бы дебютировали новые имена. Известно, что Сергей Сергеевич Прокофьев свой первый фортепианный концерт и второй фортепианный концерт впервые исполнил на сцене Павловского музыкального вокзала”, - напомнила лауреат международных конкурсов, концертмейстер Нелли Абди.

Участники паблик-тока не могли не отметить вклад Федора Шаляпина в развитие романса как жанра и вида искусства, возвышающего чувство любви, чистоты и искренности и воспитывающего в людях прекрасное. Выдающийся русский бас благодаря мощному голосу, стати и тому, что сейчас называют харизмой был уникальным явлением своего времени.