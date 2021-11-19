Туалетную «Игру в кальмара» показал «Водоканал»

Ролик в стиле известного сериала «Игра в кальмара» ко Дню туалета снял ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Предприятие подошло к воспитанию горожан творчески.

Водоканал сегодня, 19 ноября, во Всемирный день туалета опубликовал ролик и постеры, которые посвящены правилам использовании канализации. World Toilet Day начали отмечать еще в 2001 году благодаря Всемирной туалетной организации. День утвержден для достижения качественных санитарных условий и формирования ответственного подхода к проблемам экологии. В предприятии призвали: "Не расстраивай нерпу - не бросай мусор в унитаз".

Юмористический видеоролик о правилах пользования канализацией в стиле сериала "Игра в кальмара" появился в социальных сетях Водоканала. Акция направлена на борьбу с засорами в канализации, ведь в этом году в Петербурге увеличилось число засоров из-за посторонних предметов.