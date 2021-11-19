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Эксперты высоко оценили культурное значение Павловского музыкального вокзала

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Круглый стол «Павловский музыкальный вокзал: история и взгляд в будущее» состоялся в формате онлайн. В четверг, 18 ноября, эксперты собрались за виртуальным круглым столом на тему «Павловский музыкальный вокзал: история и взгляд в будущее». Спикеры и гости мероприятия обсуждали прошлое, настоящее и будущее уникального исторического объекта. Мероприятие организовало издание «МК в Питере».

Экспертами круглого стола выступили ученый секретарь историко-литературного музея города Пушкина Юлия Кузнецова, историк железных дорог Леонид Москалев и председатель Общества любителей железных дорог, член Союза композиторов России Алексей Вульфов. Модерировал беседу историк и автор telegram-канала «Игроки. Ставка на интеллект» Дмитрий Прокофьев. Каждый из них является уникальным специалистом в своей области: музыке, культуре, истории и железных дорогах. Спикеры особо отметили роль Павловского музыкального вокзала как инфраструктурного и культурного центра своей эпохи. Железную дорогу в девятнадцатом веке считали настоящим технологическим чудом. Современные люди примерно так воспринимают технологии VR или беспилотных перевозок. Талантливые люди, которых привлекала новая для России технология железных дорог, оказали сильное влияние на будущее России и мировой культуры.

Павловский музыкальный вокзал стал не только одним из первых в России по своему прямому назначению. Он являлся предком консерваторий и филармоний. Его функционирование в ту эпоху сложно было представить без музыкальных концертов, которые в нынешние времена назвали бы «фишкой» вокзала. Новая концертная площадка быстро стала престижной, в качестве зрителей её посещали видные государственные деятели. Привлекала она также молодых и амбициозных представителей культурной сферы.

Эксперты сошлись во мнении, что Павловский музыкальный вокзал опередил свое время. Сейчас в России аналогов ему нет.Член Союза композиторов России Алексей Вульфов напомнил, что под сводами вокзала прозвучала вся симфоническая музыка не только австро-венгерских, но также русских и мировых композиторов. В нем также было впервые исполнено симфоническое произведение Петра Ильича Чайковского «Пляска сенных девушек». Эксперт выразил мнение, что вокзал является мемориальной русской симфонической площадкой огромного культурного значения, поэтому туристы проявили бы к нему огромный интерес.Другие спикеры тоже позволили себе мечты о возможном восстановлении музыкальных традиций комплекса. Возможный вариант они назвали культурной перезагрузкой места.

Историк железных дорог Леонид Москалев отметил, что перед возрождением подобного культурного кластера важно возродить особенности и традиции того времени в части потребления культурного контента. А для этого, в  свою очередь, потребуется серьезная перезагрузка и переосмысление всего исторического наследия Павловского музыкального вокзала.Ученый секретарь историко-литературного музея города Пушкина Юлия Кузнецова отметила, что интересны ученым также люди, которые посещали концерты в Павловском музыкальном вокзале. Впрочем, и сам феномен вокзала достоин самого пристального внимания. На концертах присутствовали важные для того времени литераторы, композиторы, деятели искусств. Поэтому вокзал представляет особый интерес для историков и краеведов.В итоге эксперты пришли к единогласному мнению: Павловский музыкальный вокзал был не только транспортным, но и важным культурным объектом. В нем удалось воплотить уникальный симбиоз музыки и железной дороги. Этот проект и сегодня продолжает вызывать гордость и восхищение.

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