В Петербурге умер кот Рыжик, талисман пышечной на Большой Конюшенной

В Петербурге скончался кот Рыжик, завсегдатай легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице. Сотрудники заведения пришли к такому выводу из-за того, что животное не приходило к ним около трех месяцев.



Кота считали символом и хранителем пышечной. Поэтому пользователи начали переживать после его пропажи. Об исчезновении Рыжика они начали писать еще в начале осени. Петербуржцы считают, что животное умерло от старости, ведь ему было уже 20 лет. Стоит отметить, что хвостатый был одним из самых популярных котов Петербурга. Хоть его так и не нашли ни живым, ни мертвым, но сотрудники пышечной уверены, что кота больше нет.



Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что два десятка экзотических животных прошли ветконтроль в Пулково с начала года.