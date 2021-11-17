В Петербурге скончался кот Рыжик, завсегдатай легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице. Сотрудники заведения пришли к такому выводу из-за того, что животное не приходило к ним около трех месяцев.
Кота считали символом и хранителем пышечной. Поэтому пользователи начали переживать после его пропажи. Об исчезновении Рыжика они начали писать еще в начале осени. Петербуржцы считают, что животное умерло от старости, ведь ему было уже 20 лет. Стоит отметить, что хвостатый был одним из самых популярных котов Петербурга. Хоть его так и не нашли ни живым, ни мертвым, но сотрудники пышечной уверены, что кота больше нет.
Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что два десятка экзотических животных прошли ветконтроль в Пулково с начала года.
В Петербурге умер кот Рыжик, талисман пышечной на Большой Конюшенной
Хвостатого не видели в заведении примерно три месяца
В Петербурге скончался кот Рыжик, завсегдатай легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице. Сотрудники заведения пришли к такому выводу из-за того, что животное не приходило к ним около трех месяцев.
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- Более 50% педагогов Петербурга привились от COVID-19Губернатор Александр Беглов уверен, что уже к 15 октябрю вакцину поставит подавляющее число преподавателей.
- 27 августа 2021, 11:55
- На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинстваВ одном из блогов Варламов опубликовал ложные сведения, которые нарушают права Алексея Шмелева.
- 25 августа 2021, 12:28
- Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над семилетним пасынком.Свои действия мужчина снимал на видео.
- 24 августа 2021, 20:15
- С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%Самым большим увеличением тарифов будет являться электричество.
- 25 августа 2021, 09:32
- В Петербурге пожарные ликвидировали возгорание на хлебозаводе Огонь охватил 60 квадратных метров площади.
- 23 августа 2021, 09:30
- С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работыВъезд в тоннель будет закрыт во время ввода и вывода подъемной техники.
- 22 августа 2021, 19:10
- В Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салонВ Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салон
- 23 августа 2021, 10:15
- Беглов призвал петербуржцев помочь бездомным кошкам и собакамСам глава города заявил, что уже пожертвовал деньги нескольким фондам.
- 23 августа 2021, 12:05
- Краба Юрия, прославившегося на ПМЭФ-2021, отпустили в Баренцево мореУчастники форума отмечали, что фото с крабом приносит удачу.
- 22 августа 2021, 16:05
- Из Заневского парка сделают новое «космическое» общественное пространствоПарку придают «космический облик» в честь Валентины Терешковой.
- 20 августа 2021, 09:13
- В Петербурге линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе Во многих школах и детских сада обновили оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов.
- 19 августа 2021, 17:15
- В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосейВ этот период животные чаще всего могут появиться на территории города.
- 20 августа 2021, 10:27
- В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"На фармбазу привезли Гам-КОВИД-Вак в количестве 38400 комплектов доз.
- 20 августа 2021, 09:48
- Тренера в петербургском лагере подозревают в совершении действий сексуального характераПо подозрению в преступлении на месте задержали 56-летнего тренера по вольной борьбе.
- 17 августа 2021, 13:13
- Петербургские медработники получили выплаты за работу в пандемиюЗа время пандемии выплаты составили более 7,4 млрд рублей.
- 17 августа 2021, 14:29
- В Петербургском океанариуме родились сразу четыре выдрыНовые зверьки уже получили паспорта.
- 17 августа 2021, 16:46
- Петербургские магазины торгуют поддельным сыром В апреле сожгли более 300 кг санкционных продуктов из ЕС.
- 17 августа 2021, 17:50
- Банк МФК Михаила Прохорова выкупит акции банка "Таврический" на 1,6 млрд рублей Уставный капитал АО "Банк “Таврический” на текущий момент составляет 100 млн рублей.
- 17 августа 2021, 16:14
- Ковидный госпиталь в Ленэкспо планируют законсервировать Медучреждения начинают возвращаться к плановому приему пациентов.
- 13 августа 2021, 13:47
- Петербурженка похитила своего сына у будущей невестки Мать в сопровождении нескольких мужчин ворвалась в квартиру, где был ее сын и девушка, они связали его и увезли его в неизвестном направлении.
- 13 августа 2021, 10:18
- В Ленинградский зоопарк ночью пришла экономическая полицияСледователи проводят проверку по делу о мошенничестве.
- 13 августа 2021, 09:13
- В Троицком соборе Петербурга загорелся прихожанин Правоохранительные органы разбираются в деталях случившегося.
- 13 августа 2021, 15:32
- В ангаре на Малой Митрофаньевской произошел пожарВозгорание удалось локализовать почти за два часа.
- 09 августа 2021, 11:46
- Угонщик автомобилей умер от страха на месте преступленияВладелец машины шлепнул вора по ягодицам.
- 08 августа 2021, 20:06
- На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием РосгвардииДвигаясь на запрещающий сигнал, служебный автомобиль въехал в две машины.
- 09 августа 2021, 10:41
- На Тихорецком изменят движение трамваев на два дняРемонтные работы на севере Петербурга проведут 9 и 10 августа.
- 09 августа 2021, 09:15
- На Невском проспекте произошло массовое ДТПВиновник вышел из машины и снял госномера.
- 04 августа 2021, 09:09
- Водитель маршрутки отказался везти петербуржца с ДЦППрограммиста из списка Forbes высадили на ближайшем светофоре.
- 04 августа 2021, 10:52
- В Петербурге традиционно отключат горячую воду ГУП опубликовал график новых испытаний теплосетей.
- 03 августа 2021, 20:10
- Пропавший 12-летний петербуржец, вернулся домойПосле ссоры с родителями он ушел из дома.
- 04 августа 2021, 13:39
- Такси Петербурга и области заключили новое соглашениеВласти подписали новое соглашение о фрахтовании легковых такси в двух регионах.
- 28 июля 2021, 11:54
- Суд приостановил снос корпусов хладокомбината на улице Шкапина Складу могут присвоить статус памятника культуры
- 28 июля 2021, 12:09
- Мертвую женщину нашли на Пулковском шоссеПолиция ищет подозреваемого в убийстве матери двоих детей.
- 28 июля 2021, 13:57
- Заксобрание приняло законопроект о поездках такси в ЛенобластиТакси из области смогут работать в Петербурге.
- 26 июля 2021, 11:10
- С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движениеВ период с 28 июля по 2 августа будут проводиться соревнования по триатлону.
- 19 июля 2021, 11:25
- Петербургские аналитики нашли высокооплачиваемую работу для пенсионеров Эксперты изучили около 3000 вакансий для людей пожилого возраста.
- 18 июля 2021, 19:50
- В Петербурге усилится ветер до 16 м/cВ городе на Неве ожидаются ухудшения погодный условий.
- 18 июля 2021, 18:50
- За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человекЗа прошедшие 24 часа в России был выявлен коронавирус в 25 018 случаев.
- 18 июля 2021, 13:50
- Mazda сбила девушку при переходе КирочнойПетербуржцы жалуются, что водители несутся, не видя пешеходов.
- 18 июля 2021, 17:15
- Температурный режим в Петербурге приблизится к нормеМетеорологи предполагают, что аномальная жара скоро спадет.
- 02 июля 2021, 10:25
- В храме Спас на Крови и Исаакиевском соборе вводят ограничения из-за «ковида»Количество посетителей сократят, а пускать в музеи будут с интервалом в 15 минут.
- 02 июля 2021, 09:15
- В Петербурге планируется привить от коронавируса более 600 тыс. трудовых мигрантов Прививочную компанию будет курировать Комитет по развитию туризма.
- 02 июля 2021, 14:35
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- 26 июня 2021, 11:45
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- 25 июня 2021, 15:30
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- 25 июня 2021, 13:25
- Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”Для этого необходимо оформить заявление о смене карты на счет.
- 25 июня 2021, 15:00
- С 26 июня ограничат движение по нескольким улицам ПетербургаНекоторые ограничения продлятся до середины осени следующего года.
- 19 июня 2021, 09:50
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- 18 июня 2021, 19:25
- За неделю в Петербурге выявили грубые нарушения эпиднорм в 12 торговых точкахТак, были закрыты три торговых центра и девять точек общественного питания.
- 18 июня 2021, 15:55
- За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”Данные опубликовали в Комитете по здравоохранению города.
- 18 июня 2021, 17:35
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- 21 апреля 2021, 15:30
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- 27 января 2021, 12:45
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- 26 января 2021, 12:45
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- 26 января 2021, 11:30
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- 26 января 2021, 09:20
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- 25 января 2021, 19:22
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- Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осениПолный цикл вакцинации прошли 1,44 млн петербуржцев.
- В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатнымДля учеников 1 сентября в зоопарке подготовили увлекательную программу.
- Арбитражный суд признал «Метрострой» Петербурга банкротомКонтракты, заключенные с АО «Метрострой Северной столицы», будут пересмотрены.
- Для туристов в городе появится прокат пауэрбанков «Зарядись Петербургом!»Новый шеринг начнет свою работу в сентябре и будет проходить в несколько этапов.
- Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюденийСредняя температура воздуха летом составила 20,5 градусов.
- В Петербурге обнаружили нелегальные курсы по подготовке к ЕГЭДля того чтобы осуществлять такую деятельность, необходимо получить лицензию от Комитета по образованию Ленобласти.
- Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного мостаКикшеринговый самокат сбросил в воду тиктокер и выложил это в свой блог.
- В Петербурге арестовали 28-летнего полицейского за сбыт наркотиков По версии следствия, он передал для реализации своему знакомому около 500 граммов наркотиков.
- Жителей Петербурга начали массово прививать от гриппаПрививку можно поставить в поликлинике и передвижных пунктах.
- В Петербурге ГАТИ впервые забрали на штрафстоянку машины, припаркованные во дворахОдин из автомобилей стоял на газоне, а другой мешал вывозу мусора.
- Психолог назвал причины недоверия петербуржцев к вакцинации от COVID-19По словам эксперта, смерть одного близкого человека влияет на решение о прививке сильнее, чем СМИ.
- Более 50% педагогов Петербурга привились от COVID-19Губернатор Александр Беглов уверен, что уже к 15 октябрю вакцину поставит подавляющее число преподавателей.
- На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинстваВ одном из блогов Варламов опубликовал ложные сведения, которые нарушают права Алексея Шмелева.
- Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над семилетним пасынком.Свои действия мужчина снимал на видео.
- С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%Самым большим увеличением тарифов будет являться электричество.
- В Петербурге пожарные ликвидировали возгорание на хлебозаводе Огонь охватил 60 квадратных метров площади.
- С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работыВъезд в тоннель будет закрыт во время ввода и вывода подъемной техники.
- В Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салонВ Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салон
- Беглов призвал петербуржцев помочь бездомным кошкам и собакамСам глава города заявил, что уже пожертвовал деньги нескольким фондам.
- Краба Юрия, прославившегося на ПМЭФ-2021, отпустили в Баренцево мореУчастники форума отмечали, что фото с крабом приносит удачу.
- Из Заневского парка сделают новое «космическое» общественное пространствоПарку придают «космический облик» в честь Валентины Терешковой.
- В Петербурге линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе Во многих школах и детских сада обновили оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов.
- В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосейВ этот период животные чаще всего могут появиться на территории города.
- В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"На фармбазу привезли Гам-КОВИД-Вак в количестве 38400 комплектов доз.
- Тренера в петербургском лагере подозревают в совершении действий сексуального характераПо подозрению в преступлении на месте задержали 56-летнего тренера по вольной борьбе.
- Петербургские медработники получили выплаты за работу в пандемиюЗа время пандемии выплаты составили более 7,4 млрд рублей.
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- Ковидный госпиталь в Ленэкспо планируют законсервировать Медучреждения начинают возвращаться к плановому приему пациентов.
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- На Тихорецком изменят движение трамваев на два дняРемонтные работы на севере Петербурга проведут 9 и 10 августа.
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- С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движениеВ период с 28 июля по 2 августа будут проводиться соревнования по триатлону.
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- Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”Для этого необходимо оформить заявление о смене карты на счет.
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