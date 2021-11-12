В Петербурге пройдет конференция «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021», приуроченная к 20-летию Агентства Бизнес Новостей

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021», приуроченной к 20-летию Агентства Бизнес Новостей.

Дата: 24 ноября

Место: Гранд отель Эмеральд (Суворовский пр., 18)

Время: c 14:00 до 20:00

Регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regabn

Формат мероприятия

Офлайн.

Мероприятие, состоящее из 2 частей с перерывом на кофе-брейк.

Общая продолжительность мероприятия с 14:00 до 20:00.

По окончании деловой части праздничный фуршет по случаю 20-и летия Агентства Бизнес Новостей.

Аудитория

Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга, собственники и владельцы компаний, топ-менеджмент, руководители департаментов PR, GR, рекламы и маркетинга российских и международных компаний Санкт-Петербурга, директора по развитию, представители юридических, IT – компаний, аудиторские компании, аналитики, профильные ассоциации и союзы, представители СМИ.

В фокусе обсуждения



АБН: 20 лет российского бизнеса (подведение итогов 20 лет по разным отраслям).

АБН: 20 лет российского бизнеса (подведение итогов 20 лет по разным отраслям). Цифровые трансформации бизнеса: Истории успеха.



Среди спикеров

Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга, Администрация Санкт-Петербурга

Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Владимир Маринович, бизнес-ангел, эксперт по цифровой трансформации бизнеса, сооснователь и совладелец, «Электроопт»

Денис Котов, основатель и совладелец, «Буквоед»

Максимилиан Лапин, основатель сети секс-шопов, «Розовый кролик»

Виталий Свидовский, генеральный директор, ГК «Теремок» в Санкт-Петербурге

Условия участия

Бесплатно, при условии обязательной регистрации / (аккредитации)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ здесь

Если Вы заинтересованы выступить возможным спикером, партнером, инфопартнером, делегатом: events@abnews.ru , +7 (911) 259-43-55, Ксения Чирица