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В Петербурге пройдет конференция «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021», приуроченная к 20-летию Агентства Бизнес Новостей

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Приглашаем Вас принять участие в конференции «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021», приуроченной к 20-летию Агентства Бизнес Новостей.
Дата: 24 ноября
Место: Гранд отель Эмеральд (Суворовский пр., 18)
Время: c 14:00 до 20:00
Регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regabn

Формат мероприятия
Офлайн.
Мероприятие, состоящее из 2 частей с перерывом на кофе-брейк.
Общая продолжительность мероприятия с 14:00 до 20:00.
По окончании деловой части праздничный фуршет по случаю 20-и летия Агентства Бизнес Новостей.

Аудитория
Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга, собственники и владельцы компаний, топ-менеджмент, руководители департаментов PR, GR, рекламы и маркетинга российских и международных компаний Санкт-Петербурга, директора по развитию, представители юридических, IT – компаний, аудиторские компании, аналитики, профильные ассоциации и союзы, представители СМИ.

В фокусе обсуждения


  • АБН: 20 лет российского бизнеса (подведение итогов 20 лет по разным отраслям).
  • Цифровые трансформации бизнеса: Истории успеха.


Среди спикеров

Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга, Администрация Санкт-Петербурга
Дмитрий Чернейко, председатель, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Владимир Маринович, бизнес-ангел, эксперт по цифровой трансформации бизнеса, сооснователь и совладелец, «Электроопт»
Денис Котов, основатель и совладелец, «Буквоед»
Максимилиан Лапин, основатель сети секс-шопов, «Розовый кролик»
Виталий Свидовский, генеральный директор, ГК «Теремок» в Санкт-Петербурге

Условия участия
Бесплатно, при условии обязательной регистрации / (аккредитации)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ здесь

Если Вы заинтересованы выступить возможным спикером, партнером, инфопартнером, делегатом: events@abnews.ru , +7 (911) 259-43-55, Ксения Чирица

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