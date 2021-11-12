В эксплуатацию ввели новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия

В Петербурге в рекордные сроки ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия. Стройку начали в феврале этого года, а закончили в короткие сроки благодаря применению современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стены нового корпуса - это модульные конструкции, выполненные из металлического теплого профиля. Он заполнен утеплителем с гипсовыми строительными плитами внутри и керамическим вентилируемым фасадом снаружи. Новый корпус построен для специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Шестиэтажное здание предназначено для 305 больных, а при необходимости и для 381 пациентов. В корпусе расположены терапевтические, неврологические и хирургические отделения, отделения интенсивной терапии и реанимации, а также два приемно-диагностических отделения. Кроме того, в здании предусмотрено место для установки нового медицинского оборудования.

Отмечается, что при разработке проектных решений помог опыт по реализации лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Этот шестиэтажный стационар, предусмотренный на 405 мест, построили всего за 5 месяцев.