В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия на 3 млрд рублей

Три новых проектов с инвестициями на 3 миллиарда рублей одобрили в экспертном совете особой экономической зоны Петербурга (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба зоны.

Генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева рассказала, что благодаря новым проектам удастся перевыполнить план по привлечению новых резидентов в этом году. По её словам, учитывая новые проекты, количество новых резидентов достигнет 9 компаний против запланированных семи. ОЭЗ активно наращивает темп привлечения инвесторов из-за предстоящей работы по заполнению присоединяемой площадки "Марьино", где будет доступно 44 га для резидентов.

Напомним, что частный индустриальный парк "Марьино" расположен в Петродворцовом районе Петербурга. Власти города планируют предоставить дополнительные налоговые послабления для резидентов зоны. Таким образом рассчитывают повысить конкурентоспособность на фоне других особых экономических зон России.

Новые проекты связаны с внедрением новых производственных технологий. Компания ООО «НИЦ Спб-ТЕСТ» вложит 350 млн рублей в создание Центра испытаний и сертификации инновационной продукции. Там хотят разместить аккредитованную лабораторию для проведения испытаний по контролю качества продукции по заказам торговых сетей. Также 1,3 млрд рублей собирается инвестировать компания "Новые технологии" в строительство научно-производственного комплекса по разработке и производству биоразлагаемых материалов для фармацевтической и пищевой отраслей. Новое производство создаст и фирма "Автогидроподъемник". За 4 года она планирует построить промышленный центр внедрения прогрессивных технических и конструктивных разработок, где начнут выпускать комплекты оборудования.