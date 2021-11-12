  • 12 Ноябрь 2021
USD 13.11.2021 71.8118 +0.6154
USD ММВБ 14:22 72.2309  
EUR 13.11.2021 82.2173 +0.5621
EUR ММВБ 14:22 82.6397  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В ОЭЗ Петербурга создадут три предприятия на 3 млрд рублей

Автор:


© Фото: Photoexpress.ru

Темы дня

Особая экономическая зона города активно наращивает темп привлечения инвесторов.

Три новых проектов с инвестициями на 3 миллиарда рублей одобрили в экспертном совете особой экономической зоны Петербурга (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба зоны.

Генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева рассказала, что благодаря новым проектам удастся перевыполнить план по привлечению новых резидентов в этом году. По её словам, учитывая новые проекты, количество новых резидентов достигнет 9 компаний против запланированных семи. ОЭЗ активно наращивает темп привлечения инвесторов из-за предстоящей работы по заполнению присоединяемой площадки "Марьино", где будет доступно 44 га для резидентов.

Напомним, что частный индустриальный парк "Марьино" расположен в Петродворцовом районе Петербурга. Власти города планируют предоставить дополнительные налоговые послабления для резидентов зоны. Таким образом рассчитывают повысить конкурентоспособность на фоне других особых экономических зон России.

Новые проекты связаны с внедрением новых производственных технологий. Компания ООО «НИЦ Спб-ТЕСТ» вложит 350 млн рублей в создание Центра испытаний и сертификации инновационной продукции. Там хотят разместить аккредитованную лабораторию для проведения испытаний по контролю качества продукции по заказам торговых сетей. Также 1,3 млрд рублей собирается инвестировать компания "Новые технологии" в строительство научно-производственного комплекса по разработке и производству биоразлагаемых материалов для фармацевтической и пищевой отраслей. Новое производство создаст и фирма "Автогидроподъемник". За 4 года она планирует построить промышленный центр внедрения прогрессивных технических и конструктивных разработок, где начнут выпускать комплекты оборудования.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов
    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram