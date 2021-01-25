В Петербурге пройдет конференция «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001-2021»

Формат мероприятия

Офлайн.

Мероприятие, состоящее из 2 частей с перерывом на кофе-брейк.

Общая продолжительность мероприятия с 14:00 до 20:00.

По окончании деловой части праздничный фуршет по случаю 20-и летия Агентства Бизнес Новостей.

Аудитория

Представители органов гос. власти Санкт-Петербурга, собственники и владельцы компаний, топ-менеджмент, руководители департаментов PR, GR, рекламы и маркетинга российских и международных компаний Санкт-Петербурга, директора по развитию, представители юридических, IT – компаний, аудиторские компании, аналитики, профильные ассоциации и союзы, представители СМИ.

В фокусе обсуждения

АБН: 20 лет российского бизнеса (подведение итогов 20 лет по разным отраслям).

Цифровые трансформации бизнеса: Истории успеха.

Условия участия

Бесплатно, при условии обязательной регистрации

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ здесь. Если Вы заинтересованы выступить возможным спикером, партнером, инфопартнером, участником: events@abnews.ru , +7 (911) 259-43-55, Ксения Чирица