В Петербурге реконструируют три проблемных ливневки

В Петербурге начали масштабную реконструкцию ливневой канализации на трех проблемных участках. Этим займется ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга".



Губернатор города Александр Беглов рассказал, что модернизация уже реконструированных проблемных участков проводилась комплексно. Так, по каждому конкретному адресу разрабатывали свой проект. По его словам, некоторые по масштабности сравнимы со строительством новых сооружений и включали не только замену трубопровода, но и строительство дополнительных конструкций.

Сейчас же ливневой системой займутся на улице Ушинского в районе проспекта Просвещения и проспекта Луначарского. ТАм построят два участка канализационной сети и четыре колодца. Также новые сети водоотведения и 17 колодцев планируют построит на улице Жукова. Строительные работы там собираются начать в декабре этого года, а завершить к концу июля 2022 года. По остальным шести проблемным объектам ведут предпроеткные работы.

В сообщении администрации Петербурга отмечается, что на особом контроле стоит Парашютная улица. По поручению Беглова там провели предпроектную проработку строительства системы тоннельных коллекторов, а проектно-изыскательские работы начнут в 2022 году.