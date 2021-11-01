Жители Всеволожска остались без холодной воды

Информацию подтвердила администрация Всеволожского района.

Во Всеволожске 30 октября в нескольких десятков домов пропало холодное водоснабжение. Причиной стала двойная авария на сетях, в частности сообщалось, что на улице Комсомола прорвало водопровод.

Коммунальщики с помощью временного водопровода планировали вернуть воду горожанам к полуночи 31 октября. Утром 1 ноября информации о том, что холодное водоснабжение возобновили — нет.

«Есть у кого последняя информация? Спрашивали-слышали? Когда же вода будет? Стоит ли ещё цистерна с тех водой?», — спрашивает пользовательница в 9 утра 1 ноября в комментариях паблика «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте».

Без холодной воды во Всеволожске остались 11 многоквартирных и 279 индивидуальных жилых домов. А так же две школы, профилакторий, автотранспортное предприятие, автосервис, овощные базы, котельная и канализационная насосная станция.