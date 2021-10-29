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В нерабочие дни в Петербурге разрешат работать книжным и цветочным

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© Фото: Baltphoto

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Правительство города расширило список организаций, которые смогут продолжить работу с 30 октября по 7 ноября.

В петербургском правительстве уточнили правила для работы предприятий во время нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий документ опубликовал Комитет по промышленной политике города.

Оказывать услуги в это время разрешат книжным и цветочным магазинам, автосервисам, банкам, ломбардам и микрофинансовым организациям. Также работать смогут газетные киоски и киоски с едой, почтовые отделения и магазины табачной продукции. Кроме того, запрет не распространяется на магазины с автозапчастями, контактными линзами и очками.

Отмечается, что общепит на фуд-кортах будет доступен только навынос или доставка, а посетителей не будут пускать в зал. Также разрешено работать любым торговым объектам, которые находятся вне торговых центров и без торгового зала. При наличии зала возможна работа при прекращении доступа в него посетителей.

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