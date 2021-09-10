Елена Летучая: «Мне больно смотреть на то, как разрушается Петербург»

По словам Летучей, для сохранения памятников архитектуры нужно принимать новые законы

и поддерживать тех, кто готов взяться за спасение разрушающихся домов.

«Я очень люблю Санкт-Петербург, в детстве часто гостила здесь у бабушки. Я много раз обсуждала с друзьями, предпринимателями и представителями власти, как заметно разрушается город. Видно, что не хватает денег на реставрацию. Смотреть на то, как погибают здания, очень больно и глазам, и сердцу» - отметила Елена Летучая во время визита в Петербург.

Вместе со сторонниками партии «Новые люди» телеведущая оценила состояние фасадов в центре города, посмотрела на то, как идет реставрация особняка Алексея Кокорева в Пушкине и побывала внутри заброшенного Императорского павильона, где когда-то располагался железнодорожный вокзал. Сейчас это красивое здание, построенное в начале прошлого века, оказалось никому не нужным.

Так почему же реставрация продвигается так медленно, и инвесторы не всегда готовы браться за проекты? Эти вопросы телеведущая обсудила с известными архитекторами Никитой Явейном и Михаилом Мамошиным, а также с предпринимателями и меценатами Сергеем Гутцайтом и Дмитрием Павловым.





Руководитель архитектурного бюро Никита Явейн рассказал, что реставрация исторических зданий ведется в основном за счет городского или федерального бюджета. Частные инвесторы не спешат вкладываться в культурное наследие города.

«Инвесторам просто невыгодно брать исторические объекты, потому что с ними ничего невозможно сделать, не нарушив какой-то норматив или регламент. Поэтому предприниматели часто сходят с дистанции на полпути. И город не может найти применения уже расселенным домам. История с домом Басевича, которому пять ищут инвестора, тому пример. Его просто не приспособить под современные нужды с действующим сегодня законодательством», - заключил Никита Явейн.

По мнению участника строительного рынка Дмитрия Павлова, частные инвесторы могут заинтересоваться сложными историческими объектами, если создать для этого благоприятные условия. Например, ввести налоговые льготы, а также подумать над пересмотром условий программы «Рубль за метр». Пока она не слишком эффективна.

«Наша компания занимается реставрацией особняка Кокорева, он был приобретен на аукционе. Но прежде, чем приступить к работам на объекте, мы пять лет согласовывали проект. Здание является памятником, в этом его ценность и сложность одновременно. Работы очень трудоемкие, дорогостоящие, требуют длительных согласований. Не каждый решится на такое», - объясняет Дмитрий Павлов.

В то же время городской казне не хватает средств. Домов-памятников, нуждающихся в реставрации, гораздо больше, чем город может потянуть финансово. Для спасения исторического Петербурга на встрече архитекторов и градостроителей с представителями регионального отделения партии «Новые люди» обсудили предложение ввести туристический сбор по примеру многих европейских городов. Собранные средства можно было бы направить на восстановление памятников архитектуры и исторических зданий.

«Он может составить 100 рублей в день для российский туристов и 5$ для иностранцев. Для одного человека это небольшая сумма, но к нам приезжают миллионы. Собранные деньги предлагается направить на ремонт исторических зданий. Потому что городская казна не безразмерна, а восстановление памятников - дорогостоящий процесс», - сообщил лидер Новых людей в Петербурге Дмитрий Павлов.