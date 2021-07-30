Клиенты экспресс-доставки «Пятёрочка» за два года получили около 9 миллионов заказов

Собственную экспресс-доставку продуктов «Пятёрочка» запустила два года назад. За это время клиенты торговой сети получили около 9 млн заказов общим весом 92 тыс. тонн. Компания поделилась двухлетними итогами и любопытными деталями.



«За все время курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями» – отмечают там.



Сильнее всего клиенты «Пятёрочки», как оказалось, сильнее всего предпочитают овощи и фрукты. Лидерские позиции занимают бананы, за два года их заказывали более двух миллионов раз. Такой же популярностью пользуется картошка, курьеры доставили свыше двух тонн овощей. В каждом восьмом заказе был репчатый лук, 62% в доставке занимают товары из категории «фреш».



В компании также оценили популярность продуктов собственной торговой марки «Красная цена». Чаще всего клиенты сети заказывают куриные яйца, курьеры развозили их по меньшей мере 550 тыс. раз, всего же за два года «Пятёрочка» продала более 780 тыс. упаковок.



Особенно клиенты экспресс-доставки «Пятёрочки» любят домашних животных. Как показал анализ выполненных заказов, корма и лакомства для кошек заказывали более 1,6 млн раз, а для собак – более 109 тыс. раз. Также было продано порядка 130 тыс. упаковок наполнителя для кошачьих туалетов. Так клиенты «Пятёрочки» заботятся о своих животных.



Одновременно с подведением двухлетних итогов в компании подчеркивают: «Пятёрочка Доставка» продолжает развиваться и совершенствоваться.



«За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тысяч клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин, все самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери» – отметил директор сервиса «Пятёрочка Доставка» Илья Салтанов.



На сегодняшний день сервис работает в 23 городах на базе 780 магазинов и 13 дарксторов, его курьеры в день доставляют около 25 тыс. заказов. Тем временем мобильное приложение сервиса россияне установили более 4,% млрд раз. В компании ценят доверие покупателей и поддерживают их в непростое время. Так, для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями ввели специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.