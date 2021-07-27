Мода будущего станет модной среди студентов

Крупнейшее в России профильное высшее учебное заведение в области промышленных технологий и дизайна набирает студентов в магистратуру для обучения по программе «Цифровые технологии в индустрии моды». Об этом сообщает «МК в Питере».

В вузе заявили, что они нуждаются в молодых специалистах, которые помогут укрепить и сохранить позиции учебного заведения.

«Выпускники новой программы — это люди, способные обрабатывать тренды и запросы общества, руководить инновационными проектами в области высоких технологий», — заявил ректор вуза Алексей Демидов.

Также Демидов добавил, что выпускники лучше знают принцип работы последних технологий, а также как запустить на рынок новый продукт и кем он будет востребован.

Интегратор технологий в модный бизнес - специалист, который находится в курсе последних научных разработок в области новых тканей и биотехнологий, сможет с легкостью повысить операционную эффективность и качество управления бизнесом. Такими же ценными специальностями являются дизайнер wearable technology, а также инженер по работе с носимыми устройствами.

Для того, чтобы подробнее узнать о программе, можно позвонить по телефону +7 921 557-27-02, либо написать на электронную почту insutd@yandex.ru.