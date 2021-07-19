Фитнес на свежем воздухе: девелоперы "перезагрузили" концепцию спортивных площадок

Российское правительство планирует к 2024 году привлечь к регулярным занятиям спортом более половины населения страны. Это согласуется с целью новой долгосрочной стратегии развития физкультуры и спорта - улучшить качество и увеличить продолжительность жизни россиян. Чтобы воплотить в жизнь масштабную идею, нужна, в том числе хорошая спортивная инфраструктура, о чем говорят даже именитые спортсмены и законотворцы.

"Речь не только о крупных спортивных объектах, а, например, о площадках с элементарным спортивным инвентарем", — уточняет бывший футболист "Зенита", а ныне депутат ЗакСа Ленинградской области Алексей Игонин.

Сейчас уже многие спортивные площадки способны дать фору современным фитнес-центрам. Например, тренажерный комплекс на Онежской набережной в Петрозаводске, который похвалил президент Владимир Путин. Заниматься на такой площадке можно в любое время дня и ночи.

Уникальные спортивные объекты есть и в Петербурге. Они появляются, в том числе силами частных компаний, например, крупных застройщиков, предлагающих "перезагрузку" традиционных турников и рукоходов. Один из таких холдинг Setl Group, который при содействии мастера спорта, тренера сети клубов World Class и тренера-консультанта спортсменов сборной России Анны Гантимуровой разработал концепцию фитнес-площадок SetlSport.

"Все тренажеры просты в использовании и направлены на гармоничное развитие всех мышц нашего тела. А главное, для тренировок не нужно быть профессиональным спортсменом, с оборудованием справится даже новичок", — рассказала профессиональный спортсмен.

Фишка фитнес-площадки SetlSport в том, что она предполагает эксклюзивное оборудование для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок. Так, по эскизам Гантимуровой созданы коврики для челночного бега, боксерские груши, кроссфит-сани, штанги с "блинами" разных весов и многое другое.

По словам генерального директора компании "Петербургская Недвижимость"- эксклюзивного брокера всех объектов Setl Group - Олега Пашина, создание комфортной жилой среды вне квартиры - это тренд на рынке недвижимости. Поэтому девелопер и брокер уже разработали целую серию нововведений по благоустройству жилых комплексов, среди которых многофункциональный комплекс для уличных видов спорта, открывшийся летом 2021 года в ЖК "Чистое Небо". Так, местным жителям доступны скалодром, поля для различных игр, канаты, кольца, скамьи для пресса и отжиманий и многое другое.