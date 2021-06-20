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Партия «Новые люди» в Петербурге помогла провести забег в поддержку нерп

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© Фото: PuskinRun

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Участники пробежали дистанции по берегу Финского залива.

На пляже в Сестрорецке прошел «Балтийский трейл «Белые ночи». Среди более тысячи бегунов были представители 34 регионов России. Мероприятие состоялось благодаря поддержке партии «Новые люди».

«Такие массовые мероприятия очень сложно организовывать, всегда возникают трудности. Например, с самой площадкой, перекрытием улиц. Сегодня все сложилось благодаря поддержке партии «Новые люди». Старт специально был дан вечером, чтобы участникам было комфортно, и они смогли насладиться прекрасным видом залива в период «белых ночей», - сообщил организатор серии забегов PushkinRun, предприниматель Дмитрий Павлов.

Известный марафонец и один из организаторов забега Юрий Строфилов также отметил, что «Новые люди» – единственная в России партия, которая целенаправленно и осмысленно поддерживает беговой спорт. При этом забег решили объединить с экологической акцией – часть вырученных денег направят в «Фонд друзей балтийской нерпы».

Создатели Фонда отмечают, что сейчас балтийские кольчатые нерпы находятся на грани вымирания, поэтому важно вовремя оказывать помощь детенышам ластоногих. В центре реабилитации краснокнижным животным помогают, выхаживают и затем возвращают в Финский залив.

Многие участники приехали на пляж с семьями, чтобы вместе принять участие в забеге. Юным спортсменам особенно понравился красочный пижамный забег: всего 1000 метров, а сколько впечатлений. Как считает участница забега Юлия, важно с раннего возраста приучать детей бережно относиться к природе и заниматься спортом.

Также желающие смогли пробежать 5, 10 или 21 км по берегу Финского залива.

 

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