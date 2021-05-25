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Представлена архитектурная концепция 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»

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© Фото: Управление информации ПАО "Газпром"

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Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». Мероприятие прошло под руководством Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На заседании были рассмотрены ключевые направления взаимодействия. В частности, стороны обсудили ход развития газоснабжения и газификации Санкт-Петербурга, работу по обеспечению теплоснабжения потребителей города.

В рамках заседания был подписан План синхронизации мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2021–2023 годы. Он направлен на поэтапный перевод автомобильного и водного пассажирского транспорта, коммунальной техники на природный газ – самое экологичное и экономичное топливо.

Отмечено, что в настоящее время стороны готовят договор о сотрудничестве между городом и компанией на новый трехлетний период – 2022–2024 годы.

Особое внимание на заседании Межведомственного совета было уделено реализации масштабной программы «Газпрома» по благоустройству Санкт-Петербурга. Ее цель – помочь городу сохранить его уникальное историко-культурное наследие и вместе с тем сделать городское пространство современным и более комфортным для жителей и многочисленных туристов.

С 2007 года за счет средств «Газпрома» реконструировано более 70 городских улиц, площадей, набережных и скверов, выполнена замена тротуаров, модернизация системы городского освещения, художественная подсветка архитектурных ансамблей. Основной объем работ сосредоточен в историческом центре – в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

Среди знаковых мест Санкт-Петербурга, где проведена комплексная реконструкция, – Большой проспект Петроградской стороны, Литейный и Лиговский проспекты, улицы Пестеля, Большая Конюшенная, Малая Морская, Миллионная и Потемкинская. Система освещения полностью заменена, в частности, на Невском и Суворовском проспектах. В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне закончены работы по организации подсветки Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Весной 2021 года завершен очередной этап благоустройства Центрального района – обновлены, в частности, улицы Чайковского, Гагаринская и Гангутская.

«Газпром» также планирует профинансировать создание единой системы освещения и организацию динамической подсветки на северо-восточном побережье Невской губы Финского залива – морском фасаде Санкт-Петербурга: Парка 300-летия Санкт-Петербурга, Яхтенного пешеходного моста и участка Западного скоростного диаметра, соединяющего Приморский и Василеостровский районы. Цветовые решения можно будет менять в зависимости от государственных праздников, памятных дат и любых важных для города событий, в том числе спортивных.

Одновременно «Газпром» способствует формированию нового статуса Санкт-Петербурга – динамично развивающегося мегаполиса, крупного международного центра деловой активности.

На заседании Межведомственного совета была представлена новая градостроительная инициатива.

 

В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Благодаря появлению такого объекта район получит дополнительный импульс к развитию и закрепит за собой статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха.

Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО «Газпром».

Разработана дорожная карта по реализации проекта. «Газпром» предоставит основной участок под строительство.

 

«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города.

Символически эта башня дополнит башню Лахта Центра как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры с лучшими в своем классе энергосберегающими решениями и разнообразным функциональным назначением.

Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде. Облик здания находится в гармонии с элегантными плавными формами башни Лахта Центра», – сказал Тони Кеттл, архитектор проекта «Лахта Центр 2», ранее возглавлявший авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию Лахта Центра.

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории – году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером.

«Лахта Центр 2» – это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире.

Создание в районе Лахта Центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим», – сказал Алексей Миллер.

С архитектурной концепцией нового здания можно ознакомиться здесь.

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