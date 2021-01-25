  • 22 Май 2021
USD 22.05.2021 73.5803 +-0.0204
USD ММВБ 00:05 73.6552  
EUR 22.05.2021 89.9446 +0.1738
EUR ММВБ 00:05 89.7597  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Почему каркасные дома популярны по всей России

Темы дня

22 Мая 2021, 17:27

Такой тип жилья показал себя не уступающим кирпичным и бетонным постройкам.

Все больше людей в России принимают решение о строительстве каркасных домов для постоянного проживания. Каркасные дома выбирают, как правило, для того, чтобы в относительно короткие сроки получить комфортное жилье, адаптированное для любого времени года, а также под любые индивидуальные нужды. С того времени, как каркасные дома появляются по всей стране, такой тип жилья показал себя не уступающим кирпичным и бетонным постройкам, при этом возведение «каркасника» обходится значительно дешевле.

Среди особенностей каркасного дома можно выделить быстроту возведения. Новоселье можно будет отпраздновать максимум через четыре месяца после начала строительства. Стоит отметить, что строительство просторного коттеджа улучшенной планировки и обходится примерно в полтора раза дешевле кирпичного дома. Каркасники отличаются также энергоэффективностью и и комфортным микроклиматом внутри такого дома.

Заказать строительство каркасного дома для постоянного места жительства под ключ без отделки вы можете в компании «Скандинавия». Изучить предложения компании можно по ссылке https://sk-scandinavia.ru/karkasnye-doma/dlya-postoyannogo-prozhivaniya. На готовые строения предоставляются гарантии.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.05.21
    Отличительные особенности сантехники Wasserkraft
    14.05.21
    Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным
    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021
    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram