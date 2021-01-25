Почему каркасные дома популярны по всей России

Все больше людей в России принимают решение о строительстве каркасных домов для постоянного проживания. Каркасные дома выбирают, как правило, для того, чтобы в относительно короткие сроки получить комфортное жилье, адаптированное для любого времени года, а также под любые индивидуальные нужды. С того времени, как каркасные дома появляются по всей стране, такой тип жилья показал себя не уступающим кирпичным и бетонным постройкам, при этом возведение «каркасника» обходится значительно дешевле.

Среди особенностей каркасного дома можно выделить быстроту возведения. Новоселье можно будет отпраздновать максимум через четыре месяца после начала строительства. Стоит отметить, что строительство просторного коттеджа улучшенной планировки и обходится примерно в полтора раза дешевле кирпичного дома. Каркасники отличаются также энергоэффективностью и и комфортным микроклиматом внутри такого дома.

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