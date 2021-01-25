В Петербурге появится полторы тысячи камер фиксации нарушений

В Петербурге планируют установить в городе полторы тысяч камер видеонаблюдения. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил заместитель председателя комитета Петербурга по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктор Кабацкий.

По словам, Кабацкого, «сейчас в столице по камерам видеонаблюдения фиксируют в пять раз больше нарушений, чем у нас». Он добавил, что Петербург не собирается уступать Москве по числу дорожных камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Чиновник добавил также, что к 2024 году камер в Петербурге будет не меньше, чем в Москве.

Стоит отметить, что камеры видеонаблюдения полезны не только на службе городских власей. Их активно используют и частные компании и просто обычные граждане. В общем, все те, кому небезразлична собственная безопасность. Устройства видеонаблюдения отличаются назначением, принципом работы, конструкцией и другими техническими характеристиками. Изучить ассортимент оборудования можно по ссылке.