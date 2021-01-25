В Москве появится первый центр оказания услуг для креативной индустрии

В этом году в Москве откроется первый центр услуг для креативных индустрий. Данное учреждение будет работать по принципу подобных организаций, созданных для предпринимателей. Центр начнет работать уже в мае-июне этого года.

Часть услуг будет оказывается в режиме онлайн. В этом центре можно будет получить образовательные услуги и консультации. Будет также предоставляться помощь в оформлении документов, подготовки отчетности и открытия бизнеса. Примечательно, что на данный момент в Москве создается более половины добавленной стоимости всей креативной индустрии России.

Стоит отметить, что в Москве наблюдается также широкий выбор размещения наружной рекламы на щитах. Рекламу в Москве можно заказать в компании «Мособлреклама». Компания предлагает на выбор размещение рекламы на щитах 3х6 метра во всех административных округах столицы. Предлагаются также услуги размещения рекламы в столичном метро и на остановках общественного транспорта.