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Пригожин заявил о необходимости полного обновления петербургского парламента

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© Фото: Сайт ЗакСа Петербурга

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Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг главной политической интриги Петербурга. Соответствующий ответ на запрос издания Neva.Today опубликовала пресс-служба компании Конкорд на официальной странице ВКонтакте.

Запрос, который журналисты направили в адрес бизнесмена, касался множества версий о природе разногласий между Александром Бегловым и председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым. Последний недавно заявил о намерении участвовать в выборах в местный парламент. В связи с этим в СМИ и социальных сетях началось активное обсуждение возможной отставки губернатора Петербурга.

В своем ответе Пригожин заявил, что «конечно, смена губернатора Петербурга вполне возможна… в 2024 году, после всеобщих выборов, по волеизъявлению народа. До этого вряд ли». По его словам, «конфликт в городе не между губернатором и спикером ЗакСа, а между депутатами и жителями города».

При этом бизнесмен пояснил, что проблем у ЗакСа достаточно. Во-первых, по его словам, «только в двух из восьмидесяти пяти региональных парламентов все депутаты без исключения получают зарплату и далеко не маленькую. Один из них, как ни странно, Петербург». Во-вторых, как отметил Пригожин, «в Петербурге – единственный ЗакС в стране, где депутаты распоряжаются десятками миллиардов рублей».

Пригожин заявил, что "весь ЗакС надо гнать поганой метлой". Бизнесмен обратил внимание на то, что «в парламенте должны сидеть люди, которые готовы вместе с исполнительной властью думать о развитии города, а не о собственном обогащении».

В заключение Пригожин добавил, что не знает сможет ли избраться Вячеслава Макарова в Заксобрание. Однако он заявил, что «если бы был был пенсионером, живущим на Петроградке или курсантом академии имени Можайского, я бы наверняка за него проголосовал».

Ранее миллиардер оценил шаг Макарова по выдвижению в Законодательное Собрание фразой о том, что "большие яйца могут быть не только у куриц, но и у рода человеческого".

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